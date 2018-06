Stolberg-Vicht - Vichter Klassik-Konzert:Eine Stunde voller Vielfalt auf dem Cello

Stolberg-Vicht.

Das 5. Vichter Klassik-Konzert findet am Sonntag, 15. Juli, 11.30 Uhr in der Pfarrkirche unter dem Titel „Celli – Celli“ statt. Auf der Matinée spielen Guido Schiefen mit vier Cellisten aus seiner Celloklasse an der Musikhochschule Luzern: Isabela Saavedra, Marlene Siemes, Luca de Falco, Laurenz Vanorek und Wolfgang Boettcher. Schiefen trat bereits beim 2. Vichter Klassik-Konzert auf.