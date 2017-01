VfL Vichttal bittet zu Kaulquappen-Cup Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2017, 11:17 Uhr

Stolberg. Der VfL Vichttal bietet ein Fußball-Turnier für Kinder an, den „Kaulquappen-Cup“. Stattfinden wird dieser Wettbewerb am Samstag, 28. Januar, und am Sonntag, 29. Januar in der Sporthalle Breinig, Stephanstraße 20.