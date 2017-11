Aachen/Stolberg. Die beiden als vermisst gemeldeten Jungen aus Stolberg sind wieder da: Das Brüderpaar wurde um 16.24 Uhr wohlbehalten in der Aachener Innenstadt aufgegriffen, berichtete die Polizei.

Sie hatte am Dienstagmittag eine Suchaktion nach zwei kleinen Jungen ausgelöst. Die Kinder hatten am Morgen offenbar die Schule in Stolberg geschwänzt und wurden seitdem vermisst.

Mittlerweile befinden sie sich nach Polizeiangaben wieder in der Obhut der Erziehungsberechtigten. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise aus der Bevölkerung.