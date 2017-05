Stolberg.

Großer Andrang an der Eschweilerstraße. Familien, Senioren und Alleinstehende schieben sich durch das Ladenlokal in der Hausnummer 12. Ehrenamtliche Helfer packen Brot, Gemüse, Obst und andere Lebensmittel für die Kunden in Einkaufstüten und Körbe. Eigentlich sieht bei der Stolberger Tafel alles aus wie immer.