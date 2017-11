Stolberg.

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen darf es keine 2,5-Prozent-Sperrklausel geben. Der Landesverfassungsgerichtshof in Münster hat entschieden, dass auch in Zukunft kleinere Parteien und Einzelbewerber mit weniger als 2,5 Prozent der Wählerstimmen in die kommunalen Parlamente einziehen können. In Stolberg trifft die Entscheidung auf geteiltes Echo.