Stolberg.

Das Thema Schülerspezialverkehr war am Mittwochabend Thema im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus. In der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses wurde die Auftragsvergabe für den Schülerspezialverkehr im Schuljahr 2017/2018 beschlossen. In diesem Rahmen gab es noch einige Fragen, die nun in der Vorlage der Verwaltung geklärt werden sollten.