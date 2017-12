Stolberg - Ungewissheit um Fraktionsvorsitz bei den Stolberger Linken

Ungewissheit um Fraktionsvorsitz bei den Stolberger Linken Von: Jürgen Lange

Letzte Aktualisierung: 13. Dezember 2017, 17:25 Uhr

Stolberg. Sachen gibt’s, die scheint‘s nur in Stolberg zu geben. „Wir zählen noch“, sagt Mathias Prußeit als weiterhin amtierender Fraktionsvorsitzender der Linken, auf die Frage des Bürgermeisters, ob die Ratsfraktionen komplett anwesend sind. Immerhin zählen die Linken zwei Stolberger Ratsmitglieder in Stolberg. Beide sind anwesend. Aber wem die Fraktionsführung der Linken zusteht, ist nicht gewiss. „Wir prüfen noch die Rechtslage“, antwortet Bürgermeister Tim Grüttemeier am Rande der Stadtratssitzung auf Nachfrage.