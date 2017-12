Stolberg. Am Freitagabend hat sich auf der Werther Straße im Stolberger Stadtteil Mausbach ein Autounfall ereignet. Bei dem Zusammenstoß wurden die zwei Fahrer leicht verletzt, die Straße war über eine Stunde gesperrt.

Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die am Unfallort eine Fahrerin noch in ihrem Auto vorfanden. Sie wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der zweite Fahrer musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Werther Straße bis rund 19.30 Uhr gesperrt. Die Hintergründe zu dem Unfallhergang sind noch unklar.