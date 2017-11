Stolberg.

Die Fläche für die zweite Spur der Straße An der Krone gewann man, indem das parallel dazu liegende Bahngleis weiter in den Hang der von-Werner-Straße verschoben wurde. Auf unserem historische Vergleichsfoto ist rechts an der Bahnstrecke die Hangabsicherung zu sehen, die bei der Verlegung des Gleises erforderlich wurde.