Stolberg - Überblick: Kostümball, Erbsensuppe und eine Kneipenparty

Stolberg.

Für das ausgelassene Feiern der fünften Jahreszeit gibt es viele Möglichkeiten: in Zelten, auf der Straße oder in Kneipen. Auch rund um Stolberg haben die Jecken in diesem Jahr an den Karnevalstagen wieder große Auswahl. Sitzungen, Partys und Umzüge im Überblick.