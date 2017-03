Stolberg.

Rund um das Sozialkaufhaus Wabe in Stolberg tut sich derzeit einiges: Erst vor wenigen Wochen ist die zweite Filiale direkt am Bastinsweiher eingeweiht worden. Kurz zuvor wurde bekannt, dass das diakonische Netzwerk die Immobilie an der Ellermühlenstraße gekauft hat. Doch mit dem Kauf ist es nicht getan, wie Wabe-Vorsitzender Alois Poquett im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte: Oberhalb des Ladenlokals sollen Wohnungen entstehen.