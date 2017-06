Turnen: Annika Maas und Nina Berger treten beim Landesfinale an

Stolberg. Gegen starke Konkurrenz aus Köln, Düren und dem Rhein-Sieg-Kreis konnten sich zwei Turnerinnen vom Turnerbund Breinig in der Gaugruppenausscheidung durchsetzen und werden am 9. Juli im Landesfinale der besten Turnerinnen in NRW antreten.

Annika Maas (Jhrg. 2000) konnte mit hohen Übungen an den vier Geräten viele Punkte in der Altersklasse 16/17 erturnen und sicherte sich mit Platz neun die Qualifikation. Für das Landesfinale kann Annika mit fehlerfreien Übungen noch mehr Potential ausschöpfen.

In der Altersklasse 8/9 konnte Nina Berger fehlerfreie und saubere Übungen zeigen, sodass es auch hier mit Platz acht für die Qualifikation gereicht hat. Als Regionalmeisterin des Turngau Aachens angetreten, kostete Nike Schulden ein vergessenes Element am Boden den Qualifikationsplatz unter den Top Ten. Nike wurde Zwölfte, ihre Vereinskollegin Luisa Hugo 17. In der Altersklasse 10/11 wurde Stella Schulden 19., Lilli Berger 30. Jana Lau wurde 17. (AK 12/13).

In der Altersklasse 14/15 platzierten sich Paula Wickenhöfer und Ronja Berger auf Platz 17 und 23. Leider musste Lara Steins als zweitbeste Turnerin des Turngau Aachens krankheitsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten. Christine Graff wurde mit sauber geturnten Übungen in der Altersklasse 16/17 13.