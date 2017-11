Touristik, Geschenke und eine Bühnenshow bei der 14. Museumsnacht

Nachtwächterführungen und Shuttleservice

Auf der Burg starten am Samstag, 4. November, um 20, 20.45 und 21.30 Uhr Nachtwächter-Führungen zum Kupferhof Rosental. Es besteht die Gelegenheit, Abstecher zum Museum in der Torburg oder zum Kupferhof Rose am Alten Markt oder zum Museum Zinkhütter Hof zu machen. Erleichtert werden die Wege durch einen Bustransfer zwischen den Ausstellungsorten von 19 bis 24 Uhr. Der Eintrittspreis für dieses reich geschnürte Paket beträgt 7 Euro pro Person (Familienkarte 15 Euro) und berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungsorte inklusive Kleinbustransport. Organisiert wird die Museumsnacht vom Museum Zinkhütter Hof. Informationen bezüglich der Nachtwächter-Führungen gibt es bei der Stolberg-Touristik, Telefon 99900-81.