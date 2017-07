Touristik führt in die Historie der Stolberger Brauhaus-Kultur

Stolberg. Auch ein Ketsch gibt‘s bei der Führung „Stolbergs Brauhaus-Kultur“. Sie wird für alle Liebhaber des „kühlen Blonden“ und Stolberg-Interessierte von der Touristik am Samstag, 15. Juli, ab 16 Uhr als Ausflug in die Geschichte des Brauereigewerbes in der Kupferstadt angeboten. Treffpunkt ist dazu der obere Burghof der Burg Stolberg.

Synonym für das Stolberger Brauereigewerbe ist und war die Ketschenburg-Brauerei; heute noch kann man sich in ausgewählten Gaststätten und Kneipen ein kühles „Ketsch“ nach altem Rezept genehmigen.

Eine Kostprobe des Stolberger Ketsch gehört als Erfrischung auch mit zu der Führung. Im Anschluss an die Führung kehrt die Gruppe in geselliger Runde zum Abendbrot im Restaurant „Weißes Rössl“ bei einer „Brauereiplatte“ ein. Karten zum Preis von 12,50 Euro und weitere Informationen sind bei der Stolberg-Touristik (Zweifaller Straße 5,Telefon 99900-81) erhältlich.

Bei einer Führung von Kupferhof zu Kupferhof wird am Sonntag, 16. Juli, die Zeit des „gelben Goldes“ lebendig. Los geht‘s um 15 Uhr am Eingang des Rathauses am Kaiserplatz. Das Entgelt in Höhe von 3,50 Euro kann direkt bei dem Gästeführer bezahlt werden. Weitere Infos unter www.stolberg.de.