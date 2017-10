Tischtennis: Nach tollem Match nur ein Unentschieden

Stolberg. In der Bezirksklasse lieferten sich die Tischtennis-Teams vom TTC Stolberg-Vicht II und des TV Düren I. einen spannenden Wettbewerb, der mehr als dreieinhalb Stunden dauerte.

Am Ende mussten sich die Kupferstädter Wolfgang und David Soumagné, Sebastian Kirch, Marco Bertram, Marvin Hanf sowie Mahmout El-Saleh mit einem 8:8 zufrieden geben. Erneut konnten die Vichter nicht in Bestbesetzung an den Start gehen; so gingen Marco Bertram, Marvin Hanf und Mahmout El-Saleh aus der dritten Mannschaft in die Box.

Nach den Doppeln stand es 1:2 aus Vichter Sicht, als Vater und Sohn Soumagné mit 3:1-Sätzen die Oberhand behielten. Jeweils mit 1:3 mussten sich die Doppelpaarungen Kirch/Bertram sowie Hanf/El-Saleh geschlagen geben. In allen drei folgenden Paarkreuzen trennten sich die beiden Mannschaften jeweils mit 1:1. Dem Sieg von Wolfgang Soumagné folgte eine 0:3-Niederlage von David Soumagné im oberen Paarkreuz.

In der Mitte gelang Kirch ein 3:1-Erfolg, während Bertram mit dem gleichen Ergebnis unterlag. Hanf lieferte sich ein heißes, spannendes Match und behielt mit einem knappen 3:2-Satzerfolg die Oberhand. El-Saleh verlor seine Einzelpartie mit 1:3. Damit stand es zur Halbzeit 4:5 aus Vichter Sicht.

Fast aussichtslos zurück

Als beide Soumagnes oben ihre Begegnungen abgeben mussten und auch Bertram seine zweite Partie verlor, lagen die Kupferstädter fast aussichtslos mit 5:8 zurück. Aber die TTC‘ler kämpften sich heran durch die Siege von Kirch (3:2 Sätze), Hanf (3:2) sowie El-Saleh (3:1). Den Schlusspunkt setzten dann erneut Wolfgang und David Soumagné im Abschlussdoppel durch einen 3:2-Erfolg mit einem deutlichen 11:2-Ergebnis im letzten Durchgang.

Am Freitag, 13. Oktober, um 19:45 Uhr geht es für die Zweite weiter mit dem Auswärtsmatch bei TV Höfen. Hier dürfte es für die Vichter wieder eine spannende Auseinandersetzung geben.

Zum Kreisliga-Duell empfing die dritte Herrenmannschaft an eigenen Tischen den WSV Würselen. Mit Marco Bertram, Marvin Hanf, Rainer Jacker, Mahmoud El-Saleh, Joshua Stein sowie als Ersatzmann aus der vierten Herren Michael Kramer gingen die TTC‘ler aus Vicht in diese spannungsgeladene Partie. Zunächst mussten die Kupferstädter einen 1:2-Rückstand hinnehmen, als Hanf an der Seite von El-Saleh sowie Kramer zusammen mit Jacker mit 2:3 bzw. 1:3 den Kürzeren zogen.

Für den ersten Vichter Zähler sorgten Bertram/Stein durch einen 3:2-Erfolg. Als auch Bertram in seiner ersten Einzelbegegnung mit 0:3 unterlag, sah es nicht so gut für die Dritte aus. Aber dann kämpften sich die Gastgeber in die Partie zurück. Zunächst holte Hanf mit einer starken Leistung einen wichtigen Zähler. Knapp endete die Partie von Jacker, der mit 3:1 die Oberhand behielt, aber alle vier Sätze mit zwei Punkten Differenz endeten. Als auch El-Saleh sein Match mit 3:2 gewann, lagen die Vichter nunmehr vorne.

Hin und her

Aber das gesamte Meisterschaftsspiel wogte hin und her; denn jetzt war Würselen wieder an der Reihe und punktete durch die Niederlagen von Stein (2:3) und Kramer (0:3). Im Anschluss war das obere Paarkreuz wieder dran und Bertram und erneut Hanf boten eine klasse Leistung in jeweils 3:1- Sätzen. Dagegen mussten Jacker und El-Saleh ihren Kontrahenten gratulieren. Erst im Entscheidungssatz verlor Jacker seine Partie, El-Saleh unterlag in vier Durchgängen.

Damit stand es 6:7 aus Vichter Sicht. Aber durch die Erfolge des unteren Paarkreuzes, als Stein mit 3:0 und Kramer mit 3:1 die Oberhand behielten, führten die TTC‘ler ihrerseits mit 8:7. Damit standen die Kupferstädter dicht vor dem doppelten Punktgewinn, als im Abschlussdoppel Hanf und El-Saleh die ersten beiden Sätze klar gewannen. Am Ende unterlagen beide aber mit 2:3, wodurch sich beide Teams mit einem 8:8 Unentschieden trennten.

Als Tabellensiebter haben die Vichter 3:3 Punkte auf em Konto und müssen am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr zum schweren Auswärtsspiel bei SV/SF Hörn antreten. Gegen die Aachener dürfte es schwierig werden, etwas Zählbares zu holen.

An fünfter Stelle

Das vierte Herren-Team hatte im Lokalduell SV Breinig III. zu Gast. In einer spannenden Partie in der 2. Kreisklasse A trennten sich beide Mannschaften mit einem 7:7-Unentschieden. Mit 5:3 Zählern liegen die TTC‘ler an Position 5 in der Tabelle und können am Donnerstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr beim Auswärtsmatch beim Tabellenvorletzten WSV Würselen III. weiter punkten.