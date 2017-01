Die letzten vier Aufführungen der Gruppe

Noch vier Mal tritt die Theatergruppe Applaus des Eifel- und Heimatvereins Breinig auf die Bühne.

Die Premiere von „Kaiserschnitt im Paternoster“ von Hansi Berwanger findet am 4. März, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum Frankentalstraße statt.

Weitere Aufführungen sind am 5. März, 16 Uhr, am 11. März, 19.30 Uhr, und am 12. März, 16 Uhr. Weitere Infos: www.theater-applaus.de.