Stolberg.

Die Rockband „The Xperience“ spielt am kommenden Samstag, 18. Februar, in der Stolberger Altstadtkneipe „Piano“. Will Pütz (Gitarre, Gesang), Dieter Mainz (Keyboards), Robby Leinesser (Bass) und Olli Lutter (Schlagzeug) sind angetreten, um den Sound der Musiklegende Jimi Hendrix zurück auf die Bühne zu bringen, und das mit durchschlagendem Erfolg.