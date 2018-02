Stolberg-Breinig.

Ein Geheimtipp war der „Düvel Danz“ in seinem fünften Jahr sicherlich nicht mehr. Zahlreich strömten die Jecken am Freitagabend in die Breiniger Mehrzweckhalle, um dort kräftig zu feiern. Bereits nach kurzer Anlaufzeit war der Saal gut gefüllt, während sich überall im Ort verkleidete Teufelinnen, Tiere und Sportler noch auf den Weg machten.