Termine für Sommerturniere stehen fest

Stolberg. Die Stolberger Fußballvereine haben sich auf die Termine für größere Sommerturniere verständigt.

Das ist im Interesse der Sportler, Zuschauer, Gäste und Sponsoren. So ist für die Sportwochen ein möglichst breites Teilnehmerfeld gewährleistet. Das Zeitfenster ist relativ eng: Der letzte Spieltag der Saison 2016/17 ist Sonntag, 11. Juni, danach folgen eventuelle Relegationsspiele. Die Ferien sind vom 17. Juli bis 29. August, wobei davon ausgegangen wird, dass die Saison 2017/18 am 27. Aug. starten wird.

Wie in den letzen Jahren macht die SG Stolberg den Auftakt mit dem BSR-Cup in Werth in der Zeit von Donnerstag, 6. bis Sonntag, 16. Juli. Vichttal schließt an mit dem Autohaus-Jacobs-Pokal auf dem Sportpark Dörenberg von Samstag, 15. bis Samstag, 29. Juli. In Breinig wird in der Zeit von Freitag, 4. bis Samstag, 12. August der EVS-Cup ausgespielt. Und Vichttal richtet in der Zeit von Sonntag, 13. bis Sonntag, 20. August, die Stadtmeisterschaft um die Pokale der Sparkasse Aachen aus.

Natürlich werden die Vereine auch wieder über die reinen Turnierspiele hinaus im Rahmen der Sportwochen Events und Sonderveranstaltungen anbieten, die über Fußballfans hinaus zusätzliche Gäste anziehen. Versprochen wird ein interessanter Fußballsommer.