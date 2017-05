Tennis: Werner Jahr ist Bezirksmeister

Stolberg. Bei den Bezirksmeisterschaften des Tennisbezirks Aachen-Düren-Heinsberg auf der Anlage des TC RW Jülich sicherte sich Werner Jahr vom TC Blau-Weiß Stolberg den Titel des Bezirksmeisters bei den Herren 50.

Auf seinem Weg zum Meistertitel bezwang er im Halbfinale seinen Mannschaftskameraden Herbert Pfeil und verwies ihn auf den 3. Platz. In der Altersklasse Herren 60 erreichte Udo Chantré das Finale. Sein Gegner war stärker, so dass Chantré mit der Vizebezirksmeisterschaft an den Hammerberg zurückkehrte.

Fast alle teilnehmenden Blau-Weißen erreichten Leistungsklassenpunkte. Dabei gelang Markus Stühlen die größte Überraschung. Er besiegte in der offenen Herrenkonkurrenz einen acht Leistungsklassen besser eingestuften Kontrahenten.