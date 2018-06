Stolberg - Telefonaktion: Experten informieren über Darmerkrankungen

Stolberg. Am Dienstag sind die Telefone für Fragesteller zu verschiedenen Darmerkrankungen freigeschaltet. Drei Experten stehen den Interessenten dafür zur Verfügung.

Medizingeschichtlich betrachtet, sind Colitis ulcerosa und Morbus Crohn vergleichsweise jung. In beiden Fällen handelt es sich um chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Sowohl bei Colitis ulcerosa als auch bei Morbus Crohn kann es zu wiederkehrenden Entzündungsschüben im Magen-Darm-Bereich kommen, die häufig starke Beschwerden mit sich bringen und natürlich auch Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen haben.

In solch akuten Phasen zielt die Behandlung deshalb vor allem auf eine Linderung der Symptome ab. Langfristig soll die Therapie zudem die Entzündung hemmen und darüberhinaus bleibende Schäden am Magen-Darm-Trakt verhindern.

Ziele der Therapie

Um Patienten und Angehörige zu unterstützen, hat die Gastro-Liga ihren Aktionstag 2018 unter den Leitgedanken „Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: Was sind die Ziele der Therapie und wie können wir sie erreichen?“ gestellt.

In Stolberg beantworten am heutigen Mittwoch, 6. Juni, gleich drei Experten die Fragen der Anrufer. Die Experten sind Dr. Christoph Dietrich, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Bethlehem Gesundheitszentrum und der Leitende Oberarzt, Frank Drouven, sowie Sebastian Exner vom MVZ Stolberg. Für Anrufer zu erreichen sind die Gastroenterologen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr unter Telefon 107-8500, Telefon 107-8501 und Telefon 107-8234.