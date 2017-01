Annäherungen zwischen Stadtverwaltung und Eschweiler Tennis-Club Blau-Gelb

Die Stadtverwaltung und die Verantwortlichen des Eschweiler Tennis-Clubs Blau-Gelb verhandeln darüber, dass Blau-Gelb sein Areal an der Jahnstraße aufgibt und nach Dürwiß wechselt, wo zehn statt der bisherigen fünf Ascheplätze zur Verfügung stünden. Diese Möglichkeit scheiterte in der Vergangenheit am Veto des Pächters der Anlage in Dürwiß, allerdings scheint diese Hürde genommen.

Der Vorsitzende des TC Blau-Gelb kündigte an, seinen Mitgliedern das Projekt bei der Jahreshauptversammlung am 3. Februar vorzustellen. Der Vorstand plant, dass die Mitglieder vor den Sommerferien einen Entschluss fassen. „Einen Schnellschuss wollen wir nicht, weil manche Mitglieder durchaus gespalten sind, was einen möglichen Umzug nach Dürwiß betrifft“, berichtet Wild.

Einige der Tennisspieler bei Blau-Gelb denken sicherlich auch an den 19. März 2013. An diesem Tag wurde der TC Rot-Weiß Dürwiß aufgelöst. Vorausgegangen war ein viele Jahre dauernder Streit zwischen dem Pächter der Anlage am Freibad und dem Tennisclub, in dessen Zuge viele Mitglieder von Rot-Weiß zu Blau-Gelb wechselten.

Zwar klingt eine Erhöhung der Kapazitäten von derzeit fünf auf zehn Plätze für die Mitglieder des Tennis-Clubs Blau-Gelb durchaus verlockend, aber manche müssten auch eine weitere Anfahrt zu ihrer Sportstätte in Kauf nehmen. Dies gefällt nicht jedem.

Bei Hochbetrieb wird es auf der Anlage an der Jahnstraße jedoch eng. Zu den etwa 90 aktiven Spielern gesellen sich 30 Jugendliche, die regelmäßig dort das Racket schwingen. „Ich gebe zu, dass uns mehr Plätze gut tun würden“, räumt Wild ein. Eine Erweiterung an der Jahnstraße ist nicht möglich. Auch das Gebäude ist in die Jahre gekommen.

Nach Informationen unserer Zeitung soll es einen Interessenten geben, in das Haus an der Dürwisser Tennisanlage zu ziehen. Im Rathaus äußert man sich nicht zu den aktuellen Gesprächen und verweist auf die gebotene Verschwiegenheit während vertraglicher Verhandlungen. (rpm)