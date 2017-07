Informationen per Telefon oder im Netz

Beim Stolberger Begegnungstag am Dienstag, 4. Juli, gibt es die Möglichkeit, sich an einem Informationsstand im Ökumenischen Gemeindezentrum im Frankental über die Arbeit und die Projekte der AWO Stolberg zu informieren.

Weitere Informationen zu den Projekten der AWO Stolberg gibt es in der Geschäftsstelle im Josefshaus, montags bis freitags, 8.30 bis 11.30 Uhr, Telefon: 24434, oder unter www.awo-stolberg.de.