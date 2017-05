„Tag der Ökumene“ in Stolberg fest etabliert Von: mlo

Stolberg. Seit einigen Jahren hat sich der Pfingstmontag in Stolberg als „Tag der Ökumene“ fest etabliert. In Erinnerung an das Pfingstereignis, das vor fast 2000 Jahren Menschen unterschiedlichster Herkunft und Sprache für Christus begeisterte, wollen auch die Evangelische Kirchengemeinde Stolberg und Katholische Kirchengemeinde St. Lucia dies in einem fröhlichen Fest miteinander feiern.