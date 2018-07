Stolberg - SV Breinig verteidigt den Stadtmeisterschaft-Titel

Stolberg.

Beim Finale der Fußball-Stadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal waren eindeutig beide Mannschaften Sieger – zumindest was den Kampf gegen die hohen Temperaturen betrifft. Zwischen 28 und 30 Grad Celsius, wohl bemerkt im Schatten, der auf dem Rasenplatz am Breinigerberg kaum vorhanden war, machten das Endspiel zur „Hitzeschlacht am Balkan“.