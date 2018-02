Stolberg-Mausbach.

„Leg die Stimme rein ins Mikro! Nicht so schüchtern.“ So hört es sich an, wenn die Band Street Kids im Keller der Realschule Mausbach probt. Aber nicht nur Tipps von Techniker Lukas Bauer an seine Teamkollegen Hendrik Gilles (Gesang, Gitarre), Luisa Bauer (Keyboard), Paul Kowalka (Bass, Gesang), Erik Gilles (Gitarre, Gesang), Florian Schrof (Schlagzeug) und Gino Ganser (Cajon) sind zu hören, sondern auch jede Menge neue Songs.