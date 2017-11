Stolbergs Stadion soll wieder glänzen

Stolberg. Das Stadion Glashütter Weiher soll zu altem Glanz zurückkehren. Ein Investitionsprogramm von 1,41 Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019 soll der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung schnüren.

Vorgeschlagen ist unter anderem eine Erneuerung der Rasendecke inklusive Einfassung und Entwässerungsrinne, eine Sanierung der Laufbahn als Tartananlage, die Erneuerung von Weitsprunganlage, Sprunggrubenabdeckung und Wassergraben, neue Flutlichtmaste, eine Betonsanierung der Tribüne und Bau einer Überdachung sowie eine Überarbeitung der Grünanlagen.

Im Dezember 2016 hatte die Verwaltung eine Sanierung der Umkleiden und Duschen im Rahmen eines Investitionsprogramms in mehrere Sportanlagen angekündigt. Daraufhin hatten Nutzer des Stadions, allen voran die Leichtathleten und Fußballer auf weitere gravierende Mängel hingewiesen.

Auf Antrag der großen Koalition aus CDU und SPD wurde daraufhin die Verwaltung beauftragt, ein umfassendes Konzept vorzulegen. Damit befassen sich am 29. November der Sport- und am 14. Dezember der Bauausschuss. Voraussetzung für die Umsetzung ist, dass der Stadtrat in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 die erforderlichen Mittel bereitstellt.