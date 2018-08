Stolberg-Venwegen.

Mitte der 1990er Jahre erhielt Venwegen eine neue Kanalisation. Die Stadt wechselte vom bisherigen Trennsystem, in dem Regen und Abwasser in zwei Leitungen abgeleitet wurden, auf das Mischsystem mit einer gemeinsamen Leitung. Damals sorgten die Arbeiten für viel Wirbel – nicht nur in dem Dorf.