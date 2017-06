Stolberger Tennisspieler für Verbandsmeisterschaft qualifiziert

Stolberg/Jülich. Die Tennismeisterschaften des Bezirks Aachen-Düren-Heinsberg fanden auf der Tennisanlage von Rot-Weiß Jülich statt. Bei den Herren 50 sicherte sich Werner Jahr Vom TC Blau-Weiß Stolberg erneut den Tutel.

Die Bezirksmeisterschaft wurde in insgesamt sechs Konkurrenzen ausgespielt. Bei den Damen gab es ein rein Rot-Weißes Finale der Jülicher Teilnehmerinnen, das Christina Dymowski gegen Chiara Spähn mit 6:2 und 6:3 für sich entscheiden konnte. In der Konkurrenz der Damen 40 setzte sich die an Position zwei gesetzte Spielerin Martina Kurth vom TC Derichsweiler gegen Eva Berbuir, ebenfalls vom TC Derichsweiler, in zwei Sätzen durch.

Bei den Konkurrenzen der Herren ist nach wie vor unverkennbar, dass Boris Becker und Michael Stich in den 1990er Jahren deutliche Spuren im Tennissport hinterlassen haben. Viele noch aktive Spieler hatten diese beiden Ausnahmesportler in ihrer eigenen Jugend als Vorbilder und starteten damals mit dem Tennissport.

So kommt es, dass die Teilnehmerfelder bei den Herren 40 und Herren 50 auch heute noch mit jeweils 32 Spielern besonders groß sind. Bei den Herren 40 setzte sich Franz Fink (Jülich) gegen Ulli Zimmermann (TC Blau-Gelb Eschweiler) durch. Bei den Herren 50 setzte sich der Top-Favorit Werner Jahr vom TC Blau-Weiß Stolberg mit seinem druckvollen Spiel gegen den Neuzugang von RW Jülich, Thomas Kurth, mit 6:2 und 6:4 durch.

In der Altersklasse Herren 60 gewann Philipp Sattler vom Dürener TV gegen Udo Chantré vom TC Blau-Weiß Stolberg. Erfreulich für den Sportwart des Tennisbezirks, Bernhard Renn, war, dass auch bei den Herren offen ein starkes Teilnehmerfeld antrat. In einem hochklassigen Finale siegte Michael Müßigbrodt (TC Wegberg) gegen den an Position 1 gesetzten Sebastian Muhl (TK BW Aachen) mit 6:4 und 6:4. Alle Finalteilnehmer haben sich für die Meisterschaften des Tennisverbandes Mittelrhein qualifiziert. die ab 12. Juni in Leverkusen stattfinden.