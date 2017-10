Stolberger SV: Handballer müssen gegen Burtscheid ran

Stolberg. In der Handball-Landesliga der Herren siegte die 1. Mannschaft des Stolberger SV im Lokalderby gegen den VfR Übach-Palenberg souevrän mit 34:26 Toren.

Das Highlight des Heimspiels gegen den Rivalen aus Übach fand diesmal nicht auf dem Spielfeld, sondern auf der Tribüne statt. Volle Ränge, beste Stimmung und ein erstmals durch Eltern der Jugendspieler organisiertes Catering übertrafen das Gezeigte auf dem Spielfeld. Die Stolberger, noch ohne Neuzugang Adrian Plesa, begannen gewohnt druckvoll und schraubten das Ergebnis nach 16 Minuten bereits auf 13:5. Eine gute Abwehr, schnelles Umschalten und variable Angriffsaktionen sorgten für eine frühe Entscheidung.

Angesichts des deutlich werdenden Leistungsunterschiedes verflachte die Partie leider, und der SSV vergab im Angriff viele Hochkaräter. „Wir haben uns dann irgendwie der Spielweise von Übach angepasst und waren im Torabschluss viel zu lässig. Durch viele Wechsel haben wir das Kreisspiel der Gäste in der 2. Halbzeit nicht ordentlich unterbunden“, so Trainer Schellenbach.

Doch zeigte vor allem Paul Dalladas bei seinem ersten Einsatz im SSV-Trikot nach längerer Abwesenheit in Halbzeit 2 seine Qualitäten und erzielte vier Tore. „Meine Spieler haben sich in der positiven Atmosphäre unfassbar wohl gefühlt, vielleicht etwas zu wohl. Hier wächst nun vor allem im Umfeld unglaublich viel zusammen“, so der Coach.

Die eher durchwachsene 2. Halbzeit nahm der SSV-Übungsleiter relativ gelassen zur Kenntnis, da er weiß, dass sein Team bei höherer Forderung konzentrierter und entschlossener agieren wird. Dies wird auch nötig sein, wenn man am Samstag, 7. Oktober, um 17.30 Uhr im Gillesbachtal gegen den punktgleichen Tabellenführer BTB Aachen 2 antreten muss.

Dann steht das Team von SSV-Trainer Bernd Schellenbach vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe. Der Tabellenführer aus Burtscheid „Bandits“ ist aufgrund seiner Heimstärke besonders gefürchtet und gewann seit einschließlich vergangener Saison alle Spiele in eigener Halle.

In dieser Spielzeit scheint man sich im Lager der Aachener auch für die Auswärtsbegegnungen einiges vorgenommen zu haben, denn die beiden Spiele in der Fremde wurde jeweils sehr deutlich gewonnen. Dabei agiert der Gastgeber aus einer starken Defensive mit mehreren Formationen und einem entschlossenen Gegenstoßspiel.

„Natürlich verfügt der BTB über eine Vielzahl gut ausgebildeter junger Akteure, einigen Routiniers und der Möglichkeit, aus der 1. Mannschaft Verstärkungen abzustellen. Da können wir mit unseren begrenzten Mitteln (10 Feldspieler) aktuell nicht mithalten“, so Schellenbach. Zwar sieht sich der SSV in diesem Spiel als krasser Außenseiter, doch hat man selbst einiges an Qualitäten zu bieten, die dem Gastgeber gefährlich werden könnten.

„Der Druck liegt bei BTB Bandits. Wenn man aufsteigen will, dann muss man seine Heimspiele gewinnen. Ich rechne daher mit der ein oder anderen Unterstützung aus dem Kader von BTB 1, die nach uns spielen. Ich habe mich lange mit dieser Partie beschäftigt und wir werden bei uns wohl einige Dinge verändern“, blickt Schellenbach voraus. Der SSV freut sich im Derby auf eine tolle Unterstützung seiner Fans.