Breinig.

Am Samstag starten die Stolberger Stadtmeisterschaften im Turnen in der Mehrfachsporthalle an der Stefanstraße. Eine, die ganz besonders mitfiebert, ist Carolin Gottschalk. Die 32-Jährige ist seit knapp 30 Jahren Mitglied des Turnerbundes Breinig und Trainerin von zwei Förderturngruppen.