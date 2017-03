Stolberg.

Auf die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen in der Gastronomieszene legt die Stadt Stolberg mittlerweile besonderen Wert. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollierten in der Nacht zum Samstag ein gutes halbes Dutzend Lokale. Schwerpunkt diesmal war der nicht ungefährliche Gehalt an Kohlenmonoxid (CO) in der Luft in Shisha-Bars in der Innenstadt.