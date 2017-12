Stolberg/Eschweiler - Stolberger Schwimmverein verbucht Erfolge

Stolberg/Eschweiler.

In insgesamt über 80 Einzelstarts und drei Staffelteilnahmen konnten die Teams des Stolberger Schwimmvereins 1910 beim 11. Internationalen Herbstschwimmfest Erfolge verbuchen. Nina Klos stellte in der Eschweiler Schwimmhalle einen neuen Vereinsrekord über die 100-Meter-Rückenstrecke auf, die sie erstmalig in der Vereinsgeschichte in 1:16 Minunten zurücklegte, was ihr Platz 3 in der Wertung Jahrgang 2000 und älter einbrachte.