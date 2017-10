Stolberger Museumsnacht: Zahlreiche Kulturstätten wieder dabei

Stolberg. Die 14. Stolberger Museumsnacht wartet am Samstag, 4. November, von 19 bis 1 Uhr mit zahlreichen Angeboten auf. Ausstellungen, Kunst, Kunsthandwerk, Musik und mehr zählen dazu.

Unter anderem treten die “Sans Papier“ (Heribert Leuchter und Sasan Azodi), „In Love with Musicals“ und als krönenden Abschluss „Ringo – playing the Beatles“, auf. Die Veytaler Ritterschaft versetzt die Besucher mit Schwertkämpfen, Zauberei und Tänzen ins Mittelalter.

Geboten wird ein bunt gefächertes Programm an vier Standorten. Auf der Burg starten jeweils um 20, 20.45 und 21.30 Uhr Nachtwächter-Führungen zum Kupferhof Rosental. Es besteht die Möglichkeit in dieser Nacht einen Abstecher zum Museum in der Torburg oder zum Kupferhof Rose am Alter Markt oder zum Museum Zinkhütter Hof zu machen.

Der Eintrittspreis für dieses Paket beträgt sieben Euro pro Person (Familienkarte 15 Euro) und berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungsorte inklusive Kleinbustransport. Organisator ist das Museum Zinkhütter Hof.