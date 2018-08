Stolberg - Stolberger Modehaus Kohler setzt künftig auf das Burg-Center

Stolberg.

Emotionen spielen bei dieser Entscheidung keine Rolle. Das hat auch der Senior der Stolberger Bekleidungshaus-Dynastie gesagt. Das Modehaus Kohler verlässt zwar den Steinweg, bleibt Stolberg aber treu am neuen Standort im Burg-Center. Am 4. Oktober wird dort auf 420 Quadratmetern Verkaufsfläche die Neueröffnung der beiden fusionierten Geschäftslokale in der Kupferstadt sein.