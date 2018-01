Stolberg.

Nicht nur den Vornamen hatten sie gemeinsam: Paul Schutze dit Belkner, in Stolberg auch als „der Elsässer“ bekannt, und der Gastronomie-Star Paul Boucse, der am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben ist, teilten auch die gleiche Leidenschaft. So kam es zu einer Begegnung der beiden Köche: Schutze dit Belkner war zur Feier anlässlich des 75. Geburtstags Bocuse eingeladen.