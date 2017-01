Stolberg.

„Vor undenklich langer Zeit“, so heißt es in einer Sage, „lebten in unserer Gegend ganz viele Zwerge…“. Sie wohnten, zurückgezogen, tief unter der Erde und verbrachten ihr Dasein damit, ein sehr begehrtes Erz, den Galmei, aus den Stollen zu bergen. Irgendwann, mit dem Auftauchen der Franken und mit dem Verschwinden der Römer, zog es auch die Zwerge fort.