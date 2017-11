Stolberger Christdemokraten laden zum Dialog mit den Einwohnern ein

Stolberg. Traditionell lädt die CDU Stolberg zu ihren Bürgerdialogen, die unter dem Motto „Was mir am Herzen liegt“ stehen, ein. Die vier Ortsverbände halten im November und Dezember ihre Mitgliederversammlungen in Form von Bürgerdialogen ab, um Ideen, Anregungen der Bürgerschaft zu sammeln und Fragen zu beantworten.

Neben dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden, Jochen Emonds, und Stolbergs Bürgermeister Tim Grüttemeier stehen die örtlichen Ratsmitglieder den Gästen zur Verfügung. „Bürger und Vereine können uns mit auf den Weg geben, was ihnen am Herzen liegt, damit wir diese Ideen und Anregungen in unser politisches Wirken integrieren“, so Emonds.

Zu Wort melden

Bei den Versammlungen kann man sich direkt zu Wort melden und Ideen kundtun. „Die Mitgliederversammlungen werden komplett öffentlich abgehalten, so dass jeder auch weiterhin die Möglichkeit hat, seine Ideen für die Stolberger Politik uns bis zum Jahr 2020 mit auf den Weg zu geben“, erläutert der stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende, Paul M. Kirch.

Zuerst stellen die örtlichen CDU-Vertreter kurz ihre Arbeit im Wahlkreis vor. Danach startet der Bürgerdialog. „Wir können so unser Kommunalpolitisches Programm für die Jahre 2014 bis 2020 konsequent fortschreiben und weiterentwickeln“, merkt der Bürgermeister an. „Wir werden zeigen, was wir erreichen konnten und was wir noch gemeinsam in Stolberg vor uns haben.“

Auch anonym

Anregungen können schriftlich per E-Mail, Anruf oder Facebook gemacht werden. Auch anonyme Tipps werden von der CDU gerne entgegengenommen. Bei den Bürgerdialogen wird eine Zettelbox aufgestellt.

Die Termine der einzelnen Bürgerdialoge sind Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr, im Jugendheim Münsterbusch; Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, Parkhotel Hammerberg in Oberstolberg; Mittwoch, 29. November, 19.30 Uhr, Restaurant “Zur Treppe” in Breinig und Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr, Gaststätte „Elle“ in Gressenich.