Stolberg - Stolberger Camp Astrid bleibt Photovoltaik-Standort

Stolberg. Die Zustimmung des Stadtrates am Dienstag gilt nur noch als Formsache. Unter diesem Vorbehalt sind bereits in der vergangenen Woche die Unterschriften zwischen der städtischen Camp Astrid GmbH, der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) sowie von Rechtsanwalt Dr. Claus-Peter Kruth als Insolvenzverwalter der Photon Power AG unter dem Verkaufsvertrag erfolgt.

Mehr zum Thema

Die TOW übernimmt von Photon die Photovoltaikanlagen auf den gut 3,8 Hektar großen Flächen am Flämischen Ring und Königin-Astrid-Straße.

Nach einem Grundsatzbeschluss des Rates im Oktober 2011 errichtete die Aachener Photon Power AG Photovoltaikanlagen in dem seinerzeit wenig nachgefragten Stolberger Gewerbegebiet. Neben der Stromerzeugung sollten die Anlagen auch der Erprobung neuer Techniken dienen. Ein Jahr später geriet die Photon-Verlagsgruppe ins Straucheln, und im März 2016 wurde für die Photon Power AG das Insolvenzverfahren eingeleitet.

Gleichwohl wurden nach Informationen unserer Zeitung die noch bis Ende 2031 laufenden Ratenzahlungen für den Kaufpreis der städtischen Grundstücke an die Camp Astrid GmbH regelmäßig geleistet; ihr Anspruch ist zudem durch eine Grundschuld gesichert.

Bereits im Februar 2015 hatte sich das Aachener Unternehmen von den 9943 Quadratmetern Photovoltaikfläche in Höhe der Kurve an der unteren Königin-Astrid-Straße getrennt, die die Siebente Solarpark Zerre GmbH & Co. KG seinerzeit übernahm.

Ein ungenutztes Flurstück

Die Liegenschaften im nördlichen Teil des Gewebegebietes wollten im März vergangenen Jahres „Die Energiefreunde eG“, ein Zusammenschluss von Gläubigern der Photon Power AG, übernehmen. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf zwar zu, aber die Genossenschaft verfolgte die Übernahme nicht weiter. Stattdessen setzt die Trianel auf den Standort Stolberg.

Die Aachener GmbH bezeichnet sich als „führende Kooperation von Stadtwerken in Europa“ mit 58 Gesellschaftern aus Deutschland, Niederlande, Schweiz und Österreich. Trianel ist in allen Geschäftsfeldern entlang der Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft tätig und hält unmittelbar Anteile an 15 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

Schlagzeilen in der Region schrieb Trianel mit der im Juni 2013 aufgegebenen Planung eines Pumpspeicherkraftwerks am Rursee. Rund 2,3 Megawatt Strom jährlich erzeugen laut Photon Power auf den nun veräußerten Flächen die Photovoltaikanlagen, die von der TOW weiter betrieben werden sollen.

Ungenutzt geblieben ist bis dato ein rund 3400 Quadratmeter großer Grundstücksteil, auf dem Photon Power ursprünglich eine Halle errichten wollte. Nach Informationen unserer Zeitung beabsichtigt die TOW nicht, das Grundstück selbst zu nutzen. Als denkbar gilt ein Verkauf an ein an dem Standort interessiertes, ansiedlungswilliges Unternehmen.