Stolberg.

Wenn Sebastian Püttgen in die Luft springt, sieht das anders aus, als bei den restlichen Kursteilnehmern. Ein bisschen weniger grazil, die Geschmeidigkeit in seinen Bewegungen fehlt. Das mag an seiner Größe liegen, und daran, dass er sich heute nicht richtig aufgewärmt hat. Vielleicht aber auch daran, dass er ein Junge ist – der einzige in seinem Ballettkurs.