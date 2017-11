Stolberg.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und alle Jahre wieder erzählen Stolberger Kinder ihre eigene Adventsgeschichte – in Bild, Wort, Spiel und mit Musik. Das handhaben sie bereits im 19. Jahr so, wenn ab dem 1. Dezember die Fenster des größten Adventskalenders in der Region täglich um 17.45 Uhr mit einem kleinen Programm geöffnet werden.