Stolberg.

Sie gilt als der vermutlich sauberste Sport der Welt, denn Cricket wird in komplett weißer Montur gespielt. Böse Zungen behaupten, die in der Regel über mehrere Tage laufenden Wettbewerbe wurden erfunden, um das Leben in britischen Garnisonsstädten in Übersee abwechslungsreicher gestalten zu können.