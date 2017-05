Stolberg.

Wie kommt ein Mensch, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, in Stolberg zurecht? Gibt es Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in der Stadt? Wie können unterschiedliche Kulturkreise in Kontakt treten? Vor einem Jahr hat der Ausschuss für Soziales und Generationengerechtigkeit die Stadtverwaltung damit beauftragt, einen kommunalen Aktionsplan Inklusion zu entwickeln.