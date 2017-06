Große Party in zehn Gaststätten

Am Freitag sind die Marktschreier ab 10 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in Aktion, abends laden Kunsthandwerker Hof und Bodega zu „Wiener Café und Café Maria Theresia“ ein.

Die „Aprés Ski Party“ steigt in zehn Stolberger Gaststätten: „Piano“ - „Piroschka Triska Musik Friends Ensemble“ live, „Beer o‘Clock“ - Duo „Leger“ live, „Eventhaus Roß“ - „Carlos“ live, „The Savoy“ - „DJ Martin“, „Alt Stolberg“ - „DJ ASS“, „Weißes Rößl“ - „DJ Tom“, „Postwagen“ - „DJ Jojo“, „Deux Ponts“ - „Culinaria“, „En de Kess“ - „DJ Michael“, „Alte Brennerei“ - „DJ André“.

Das Highlight am Samstagabend ist „The Spirit of Falco“. Ab 19 Uhr beginnt das Programm auf dem Kaiserplatz, wo ab 20.30 Uhr Hans-Peter Gill und Band den authentischen Sound von Falcos großen Hits präsentieren. Anschließend kann in der Altstadt bei diversen Konzerten weitergefeiert werden. Höhepunkt am verkaufsoffenen Sonntag ist das Konzert der kultigen Wiener Band „Powerkryner“, das um 14 Uhr auf dem Kaiserplatz beginnt.

Zudem locken zahlreiche weitere Aktionen und Konzerte in die Altstadt und an die Aktionsbühne Steinweg.