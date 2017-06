Stolberg.

Das großartige Konzert „The Spirit of Falco“ mit Hans-Peter Gill und Band als Highlight von „Stolberg goes Österreich“ wird vielen Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben. Den Machern bestimmt ebenso – auch weil es kleine Pannen gab: Zwei, drei Mal streikte ein Teil der Musikanlage, und der Sound baute kurzzeitig massiv ab.