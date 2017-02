Stolberg.

Baukran, Betonmischer, Bauarbeiter. Die ersten Wände sind auch schon hochgezogen. Am Kupferpavillon auf dem Kaiserplatz in der Stolberger Innenstadt wird derzeit offensichtlich fleißig gebaut. Die Form, die das Gastronomiegebäude im Herzen der Stadt einmal haben soll, ist schon gut zu erkennen. Dass in Stolberg in den letzten Monaten ziemlich viel gebaut wird, sieht man nicht nur in Rathausnähe und entlang der Talachse Innenstadt, sondern das verrät auch ein Blick in die Statistiken der Stadtverwaltung.