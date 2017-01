Stolberg.

Wer einen ersten Eindruck davon bekommen möchte, was das Thema Pendlerverkehr in Stolberg bedeutet, muss nur einmal einen Blick auf die Parkplatzsituation rund um den Hauptbahnhof werfen: Am Morgen eines regulären Werktags sind die kostenlosen Park&Ride-Plätze restlos belegt – das gilt auch für die Ersatzparkplätze an der Probsteistraße.