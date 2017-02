Stolberg.

Überall in der Stadt begegnet dem Passanten momentan der Karneval. Sei es nun die Dekoration in den Schaufenstern oder die Karnevalsmusik, die abends aus den Gaststätten tönt. Unsere Zeitung hat sich in Stolberg umgeguckt, um herauszufinden, was die Leute eigentlich über den Karneval denken, die man nicht unbedingt auf einer Proklamationssitzung findet, und wie sie die närrische Zeit verbringen.