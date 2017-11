Fachtagung: 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland

Im Zinkhütter Hof findet am heutigen Mittwoch, 29. November, die erste Fachtagung des Bethlehems unter dem Titel „Herausforderung Altersmedizin: Ethik – Therapie – Pflege“ statt.

Das Ziel: Im Rahmen dieser Fachtagung soll der Versorgungsalltag der Altersmedizin aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Fachbereiche beleuchtet werden.

Nicht nur Teilnehmer aus der Region werden zu dieser Fachtagung am Bethlehem-Gesundheitszentrum erwartet. Insgesamt haben sich über 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland angemeldet.

Die Vortragenden arbeiten nicht nur am Bethlehem-Gesundheitszentrum, in Düren, Aachen oder Herten, sondern reisen sogar aus Zürich zur Fachtagung an.