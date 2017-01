Start in die Session mit viel Schwung und guter Laune Letzte Aktualisierung: 10. Januar 2017, 11:49 Uhr

Stolberg. Nachdem die KG Echte Frönde am 5.11.2016 in die Session mit vielen Gästen gestartet hatte, geht es mit viel Schwung und guter Laune am 15. Januar um 11 Uhr im Jugendheim weiter mit dem karnevalistischen Treiben.